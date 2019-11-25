» بوزن ربع كيلو.. تفاصيل استخراج حصوة من قناوي

25 نوفمبر 2019 - 10:24 ص

روي الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، تفاصيل استخراج ثالث أكبر حصوة في العالم من كلى إحدى المرضى، بوزن 250 جرام، قائلا: "الحصوة لكي تصل إلى هذا الحجم في حاجة لسنوات طويلة، وتتكون أحيانا دون أي أعراض".



وأضاف مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، مع الإعلامي إيمان الحصري أن هذه الحصوة تتكون عندما تكون نسبة الأملاح في جسم المريض مرتفعة، وبعد ذلك قد يشتكي المريض بأعراض بسيطة، وعندما يتم الكشف عن وجود حصوة".



وأوضح أن المريض الذي تم استخرج منه هذه الحصوة شعر ببعض الآلام مؤخرًا، مؤكدا أن المريض الآن حالته الصحية جيدة، بعد استخراج الحصوة".

