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لوجود "رُضّع" إيطاليا تسمح برسو سفينة مهاجرين

عرب وعالم

سفينة مهاجرين
سفينة مهاجرين

متابعات - أمينة عبد العال

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مهاجرين

بعثة انقاذ

بعد أن ظلت السفينة التابعة لبعثة الإنقاذ الإسبانية" أوبن آرمز" راسية في ميناء "تارانتو" جنوب إيطاليا، سمحت أخيرا السلطات الإيطالية برسوها، حسبما أعلن مؤسس البعثة أوسكار كامبس، مضيفا أن السفينة سترسو ظهر الثلاثاء رغم أن وجهتها النهائية قد تتغير.

يذكر أن السفينة تقل مهاجربن من وسط وغرب أفريقيا، بينهم 3 نساء ورضيعان و24 قاصرا منذ الأربعاء، وكانت إيطاليا رفضت في بادئ الأمر، بعد انتشلتهم "أوبن آرمز" من قارب مطاطي على بعد 80 كيلومترا قبالة ليبيا واقترحت على السفينة التوجه إلى طرابلس، بحسب ما ذكرت رويترز.

جدير بالذكر أن خفر السواحل الإيطالي أجلي 11 مهاجرا يحتاجون لرعاية صحية إلى ميناء أوغوستا، فيما ألمحت وزيرة الداخلية الإيطالية لوشيانا لامورغيسي إلى أن بلادها قد تخفف موقفها إزاء المهاجرين.


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