انقلاب فاشل بدولة عربية

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نشر الحساب التابع لجهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، على "فيسبوك" و"تويتر" في وقت متأخر من الليلة الماضية، بيانا تحدث عن "توجيه من رئيس الجهاز الفريق الأول ركن طالب شغاتي"، يقضي بـ"إعلان العصيان العسكري واعتقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

من جانبها، نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الاثنين، ما نشر على حسابي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على "فيسبوك" و"تويتر" من أخبار حول اعتقال الجهاز رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.


وذكر بيان للقيادة أن "الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت لاختراق من أصحاب النفوس الضعيفة وأن الإجراءات مستمرة لملاحقة الجناة".
وأضاف أن "ما نشر على هذه الصفحة عار عن الصحة ولا مصداقية له إطلاقا، لذا اقتضى التنويه".

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