  • الإثنين 25 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
وزيرة الصحة

استجواب وزيرة الصحة قد ينتهي برحيلها

انسحاب القوات العراقية أمام "داعش" قرب العاصمة بغداد

رشوة بين برلماني ووزير تشعل دولة عربية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

مدافع كوريا الشمالية تثير أزمة جديدة مع نظيرتها الجنوبية

عمرو أديب

عمرو أديب: مش عايز أسمع الجملة دي تاني

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

الجبلاية تصرف مليون جنيه للمنتخب الأوليمبي

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

تظاهرات العراق

انقلاب فاشل بدولة عربية

تركي آل الشيخ

مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ: الخميس الجاي عالمي

كهربا

والد كهربا يؤكد انتقاله إلى الأهلي

هيثم أحمد زكي

خطيبة هيثم أحمد زكي تثير الجدل بتصرفها بعد أيام من وفاته

عمرو أديب: مش عايز أسمع الجملة دي تاني

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"أديب": أطالب بالإفراج عن أي حد مسجون في خلافات سياسية

#

بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن غلق محطات المترو

#

تعليق ناري لـ"أديب" على بناء القصور الرئاسية في مصر

#

رسائل نارية من "أديب" للمقاول الهارب محمد علي

شهيد

النيابة العامة

ام بى سى مصر

اديب

الوسواس القهري

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان النيابة العامة سبب وفاة الطالبة شهد أحمد والمعروفة إعلاميا بـ طالبة الصيدلة، قائلا :" تقرير شامل وواضح".

وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن لغز وفاة شهد تم حله للأبد، حيث إنها كانت مصابة بالوسواس القهري، معقبا: "ملف شهد اتقفل، وتاني مرة مش عايز حد يطوع ويقول عايز حق فلان، مش عايز أسمع الجملة دي تاني ".

وتابع: "قضية شهد عبرة لمن لا يعتبر"، مشيدا بالعبارة التي أنهت بها النيابة العامة بيانها، وتوجيهها للأسر بضرورة الاقتراب من أولادهم، وأن المرض النفسي داء مثل أي مرض.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يجوز الصلاة بـ"الحمالات"؟.. الإفتاء تجيب
» بوزن ربع كيلو.. تفاصيل استخراج حصوة من قناوي
» لوجود "رُضّع" إيطاليا تسمح برسو سفينة مهاجرين
» لماذا أوصى الشيخ محمود خليل الحصري بهدم منزله بعد وفاته؟
» فايلر: مدرب الزمالك قال لي "الأهلي أكبر شيء ستراه في حياتك"
» فايلر يكشف عن أزمته مع نجم الأهلي: أحرجته بهذه الكلمات
» عفاف شعيب تحرج طارق العريان: أبوك كان بيغير مني
» خيانة فاروق الفيشاوي لزوجته تتصدر بحث جوجل
» منى فاروق تفجر مفاجأة مدوية: الله لا ينسى
» تونس.. المنصف المرزوقي ينسحب من الحياة السياسية
» تغيير 10 حقائب وزراية أغلبها خدمية واقتصادية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة