عمرو أديب: مش عايز أسمع الجملة دي تاني

25 نوفمبر 2019 - 09:55 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان النيابة العامة سبب وفاة الطالبة شهد أحمد والمعروفة إعلاميا بـ طالبة الصيدلة، قائلا :" تقرير شامل وواضح".



وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن لغز وفاة شهد تم حله للأبد، حيث إنها كانت مصابة بالوسواس القهري، معقبا: "ملف شهد اتقفل، وتاني مرة مش عايز حد يطوع ويقول عايز حق فلان، مش عايز أسمع الجملة دي تاني ".



وتابع: "قضية شهد عبرة لمن لا يعتبر"، مشيدا بالعبارة التي أنهت بها النيابة العامة بيانها، وتوجيهها للأسر بضرورة الاقتراب من أولادهم، وأن المرض النفسي داء مثل أي مرض.

