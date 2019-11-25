مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ: الخميس الجاي عالمي

25 نوفمبر 2019 - 07:06 ص

كشف المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن مفاجأة جديدة بمناسبة فوز الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا.



وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم. اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل".



واصل المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - مفاجآته لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "آل الشيخ" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "انتهى المزاد الان 24 سيارة مباعة القيمة المباعة للسيارات $22.190 مليون ما يعادل اكثر من 83 مليون ريال سعودي أغلى سيارة ب 5.5 مليون دولار اقل سعر بيعت كانت 30 الف دولار ترقبوا مزاد الغد تتواجد به 160 سيارة".



وأضاف: "اعتباراً من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجاناً لكل الزوار ... حياكم كلكم في الجنادرية".





وكان "آل الشيخ" قد أحضر الكثير من المفاجآت ضمن موسم الرياض المقام الآن في المملكة العربية السعودية .



ونشر "آل الشيخ" صورة للأسطورة البرازيلية "رونالدينيو" ، وعلق قائلا: "رونالدينيو جاي للموسم في في بطولة Teq ball" .



و كان تركي آل الشيخ كشف- عن مفاجأة جديدة يجهزها للجمهور العربي.



وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الاستاذ الكبير عمرو سمير عاطف ... ان شاءالله سيرى النور في 2020 ... بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية ...".

