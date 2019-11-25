فايلر يطلب ضم نجم المنتخب الأوليمبي: يشبه بيكنباور في أدائه

25 نوفمبر 2019 - 05:36 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - أبدى إعجابه الشديد بأسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأولمبي.



وقال "زكي" في برنامجه إن فايلر شبه أداء أسامة جلال بالنجم الأسطوري بيكنباور ، مؤكدًا على ضرورة ضمه للأهلي وأنه خلال عامين أو ثلاثة يستطيع اللعب لكبار أوروبا .



وعلق أسامة جلال على أنباء انتقاله للأهلي مؤكدًا أنه يشرفه اللعب للقلعة الحمراء.



و كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي أن أسامة جلال نجم المنتخب الأوليمبي ونادي الأهلي وقع بالفعل للأهلي .



وأشار زكي في برنامجه إلى أن أسامة جلال وقع للنادي الأهلي في بداية الموسم لكن علي ماهر المدير الفني السابق لإنبي رفض بقوة انتقال جلال إلى الأهلي مما عطل الصفقة.



وأكد أن الأهلي عاد للتواصل الآن مع مسئولي نادي إنبي تمهيدًا لضم اللاعب بشكل رسمي .



وأشار إلى أن المدير الفني الحالي لإنبي حلمي طولان اشترط انتقال جلال في نهاية الموسم للإهلي بالإضافة للحصول على خدمات أحمد الشيخ ومدافع آخر يلعب في الأهلي لمدة 6 شهور اعتبارها من يناير المقبل.



