» تعليق ناري لمحافظ الدقهلية على تغيير أسماء قرى

24 نوفمبر 2019 - 11:20 م

كشف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تفاصيل مطالبة النيابة الإدارية بتغيير أسماء قرى منافية للآداب العامة.



وقال شاروبيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «175 شخصا من قرية تسمى أبو عرصة تقدموا بمطلب لتغيير اسم قريتهم إلى بلقاس أول، وحولنا الطلب إلى الجهات المعنية»، مشيرا إلى أنه تلقى موافقة من مديرية أمن الدقهلية بالموافقة على تغيير اسم القرية، حيث سيعرض القرار خلال اجتماع المجلس التنفيذي.



وحول مطلب النيابة الإدارية قال: «لا يوجد طلب مقدم من أهالي في هذه الحالة، ومذكرة النيابة أوضحت أنها لاحظت وجود اسم قرية منافي للآداب وطالبت بتغييره»، معلقا: «الموضوع مش بيتم بالشكل ده، مش كل واحد معدي مش عاجبه اسم القرية هيتقدم بالطلب، الطلب يأتي فقط من الأهالي».

