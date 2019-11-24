» تعليق ناري لمحافظ الدقهلية على تغيير أسماء قرى

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كمال شاروبيم
كمال شاروبيم

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن تفاصيل مطالبة النيابة الإدارية بتغيير أسماء قرى منافية للآداب العامة.
وقال شاروبيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «175 شخصا من قرية تسمى أبو عرصة تقدموا بمطلب لتغيير اسم قريتهم إلى بلقاس أول، وحولنا الطلب إلى الجهات المعنية»، مشيرا إلى أنه تلقى موافقة من مديرية أمن الدقهلية بالموافقة على تغيير اسم القرية، حيث سيعرض القرار خلال اجتماع المجلس التنفيذي.
وحول مطلب النيابة الإدارية قال: «لا يوجد طلب مقدم من أهالي في هذه الحالة، ومذكرة النيابة أوضحت أنها لاحظت وجود اسم قرية منافي للآداب وطالبت بتغييره»، معلقا: «الموضوع مش بيتم بالشكل ده، مش كل واحد معدي مش عاجبه اسم القرية هيتقدم بالطلب، الطلب يأتي فقط من الأهالي».
وتابع: «هذه الأسماء متواجدة من سنوات، وكل محافظات مصر يوجد بها أسماء قرى غريبة منذ أيام الفراعنة، بل هناك أسماء عائلات غريبة»، متسائلا: «ما العيب في قرية واعر، وكوم اليهود، ألا يوجد حي اسمه حارة اليهود».


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