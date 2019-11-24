حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة حيوان لـ 65 جنيها

24 نوفمبر 2019 - 10:20 م

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، أنه تقرر رفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان بالجيزة إلى 65 جنيه فقط يوم الثلاثاء، على أن تظل بسعرها الثابت 5 جنيهات طوال أيام الأسبوع.



وأوضحت منى محرز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» بقناة «صدى البلد»، أن الأجراء لن يؤثر على جمهور الحديقة، وان الحديقة شهدت اليوم الثلاثاء إقبالا كبيرا من رحلات المدارس، بعد رفع الأسعار فعليا إلى 65 جنيه للتذكرة.



وأشارت "محرز" إلى أن العائد سوف يعود بالنفع للجمهور، وان الحديقة تحتاج على الأقل إلى 50 مليون جنيه لتطوير المرحلة الأولى، خاصة وانه لا يوجد تطوير منذ سنوات طويلة تصل إلى 60 عاما.



وتابعت نائب وزير الزراعة: أن الحديقة شهدت خلال الفترة الماضية تطوير المتحف فقط خلال الفترة الأخيرة، وزيادة دورات المياه ولكن ليس بالشكل الكافي والمرضى، موضحة أن دخل الحديقة غير ثابت، وتعانى الحديقة من ارتفاع مصروفاتها خاصة أسعار تغذية الحيوانات، بالإضافة إلى تكاليف فواتير المياه والكهرباء.



ولفتت "محرز" إلى أن الحديقة تحتاج إلى دعمها بحيوانات غير موجودة، قائلة: نحتاج إلى زرافة وفيل وخرتيت، وسعر الفيل يصل إلى 300 ألف دولار.



كما أكدت محرز أن رفع سعر التذكرة يوم الثلاثاء يأتي من أجل تطوير الحديقة سعيا لدخولها التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ، وتطوير بعض بيوت الحيوانات للعودة إلى الوضع والتصنيف العالمي وتغطية الحيوانات الناقصة، مشيرة إلى بدء السعي لمبادلة بعض أنواع الحيوانات المتوفرة في الحديقة والحصول على أخرى غير موجودة.

