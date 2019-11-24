"الباز" يفتح النار على مفيد فوزي بسبب هذا الأمر

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الإعلامي مفيد فوزي
الإعلامي مفيد فوزي

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي محمد الباز، على المقال الأخير للإعلامي مفيد فوزي الذي هاجم فيه الإعلام المصري، قائلًا: "مفيد فوزي ضرب كرسي في الكلوب"،مشيرا إلى أن مفيد فوزي لديه نقص في المعلومات بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن الصورة الإعلامية ليست كما صورها في مقالة الأخير.
وأضاف "الباز"، خلال برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور مساء الأحد، أن انتقاد الإعلام جزء من استهداف الدولة المصرية، موضحًا أن الإعلام لسان الدولة ولسان الشعب.
وأردف بالقول إن "الدولة في حالة حرب، وتشويه الإعلام يفقد الدولة سلاحها"، قائلا: "في ضرب وتشويه طول الوقت للإعلام وهذا لا يصب إلا في مصلحة المنصات المعادية"، مشيرا  إلى أن ضرب الإعلام قطع للسان الدولة.


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