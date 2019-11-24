العراق.. مقتل ضابط وجنديين في هجوم لـ"داعش"

24 نوفمبر 2019 - 10:59 م

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأحد، بأن ضابط في الجيش وجنديين قتلوا بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على حاجز عسكري بمحافظة ديالى شرقي بغداد.



وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما على حاجز للجيش بأطراف ناحية جلولاء شمالي محافظة ديالى".

وأوضح الشمري أن "الهجوم تسبب بمقتل ضابط في الجيش برتبة رائد وجنديين ومدني صادف مروره لحظة الهجوم المسلح".

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.