  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
حديقة الحيوان

حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة حيوان لـ 65 جنيها

الإعلامي مفيد فوزي

"الباز" يفتح النار على مفيد فوزي بسبب هذا الأمر

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

تواضروس

البابا تواضروس.. مطفئ للحرائق أم مشعل أزمات؟

محمد صلاح

نجم ريال مدريد يرشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

أرشيفية

"الصحة" تحذر من مضاد حيوي وتعليمات بجمعه وإعدامه

المحكمة

جنايات الإسكندرية تحيل 11 متهمًا للمفتي

شومان

وكيل الأزهر السابق: الطلاق «حرام» في هذه الحالة

شهد

النائب العام يحسم الجدل في وفاة الطالبة "شهد"

الشيخ خالد الجندي

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

على حاجز عسكري..

العراق.. مقتل ضابط وجنديين في هجوم لـ"داعش"

عرب وعالم

داعش
داعش

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين

#

قنابل إيرانية وصرية وراء مقتل المتظاهرين في العراق

#

بعد زعيم "داعش".. مقتل الرجل الثاني في القاعدة

#

تفقد يديها وصدرها فى هجوم مفاجئ لـ"قرش"

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأحد، بأن ضابط في الجيش وجنديين قتلوا بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على حاجز عسكري بمحافظة ديالى شرقي بغداد.
وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما على حاجز للجيش بأطراف ناحية جلولاء شمالي محافظة ديالى".
وأوضح الشمري أن "الهجوم تسبب بمقتل ضابط في الجيش برتبة رائد وجنديين ومدني صادف مروره لحظة الهجوم المسلح".
وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لمحافظ الدقهلية على تغيير أسماء قرى
» وثائق مسربة تكشف ممارسات الصين بحق الأيجور
» نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية في الليكود إثر ضغوط
» 7 فوائد مذهلة تجعلك لا تتوقف عن تناول الثوم بشكل يومي
» دعوات لـ"يوم غضب" شعبي بالضفة الغربية الثلاثاء
» النائب العام يوجه بالتحقيق في شكوى "عائشة الشاطر"
» بعد تتويج الهلال.. «هنيدي» يفاجئ «آل الشيخ» بهذا الطلب
» بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي
» "الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"
» إشادة سعودية بـ"أبوتريكة" بعد فوز "الهلال"
» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة العربية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة