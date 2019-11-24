نيجيريا.. مصرع 12 جراء حادث تصادم

24 نوفمبر 2019 - 10:30 م

لقي 12 شخصا مصرعهم، الأحد، جراء تصادم حافلة وشاحنة صغيرة، في ولاية صكتو النيجيرية (شمال غربي)، وفق إحصاءات أولية.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حادث التصادم جرى في الطريق الرابط بين منطقتي "كاسراوا" و"ومّاكوا" بالولاية.

وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصا، وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وقال عاليو كانيا، مسؤول المنظمة الوطنية للأمن في الطرق، بالمنطقة، إن التصادم "قد يكون نتيجة للسرعة الزائدة".