  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
حديقة الحيوان

حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة حيوان لـ 65 جنيها

الإعلامي مفيد فوزي

"الباز" يفتح النار على مفيد فوزي بسبب هذا الأمر

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

تواضروس

البابا تواضروس.. مطفئ للحرائق أم مشعل أزمات؟

محمد صلاح

نجم ريال مدريد يرشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

أرشيفية

"الصحة" تحذر من مضاد حيوي وتعليمات بجمعه وإعدامه

المحكمة

جنايات الإسكندرية تحيل 11 متهمًا للمفتي

شومان

وكيل الأزهر السابق: الطلاق «حرام» في هذه الحالة

شهد

النائب العام يحسم الجدل في وفاة الطالبة "شهد"

الشيخ خالد الجندي

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

نيجيريا.. مصرع 12 جراء حادث تصادم

عرب وعالم

الشرطة فى نيجيريا ارشيفية
الشرطة فى نيجيريا ارشيفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع 18 شخصًا إثر حادث تصادم طائرة بحي سكني

#

مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم زفة فرح بالبحيرة

#

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث على الأتوستراد

لقي 12 شخصا مصرعهم، الأحد، جراء تصادم حافلة وشاحنة صغيرة، في ولاية صكتو النيجيرية (شمال غربي)، وفق إحصاءات أولية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حادث التصادم جرى في الطريق الرابط بين منطقتي "كاسراوا" و"ومّاكوا" بالولاية.
وأضافت أن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصا، وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
وقال عاليو كانيا، مسؤول المنظمة الوطنية للأمن في الطرق، بالمنطقة، إن التصادم "قد يكون نتيجة للسرعة الزائدة".
ودعا كانيا، جميع السائقين في طرق الولاية، إلى المزيد من الحيطة والحذر. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لمحافظ الدقهلية على تغيير أسماء قرى
» وثائق مسربة تكشف ممارسات الصين بحق الأيجور
» نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية في الليكود إثر ضغوط
» 7 فوائد مذهلة تجعلك لا تتوقف عن تناول الثوم بشكل يومي
» دعوات لـ"يوم غضب" شعبي بالضفة الغربية الثلاثاء
» النائب العام يوجه بالتحقيق في شكوى "عائشة الشاطر"
» بعد تتويج الهلال.. «هنيدي» يفاجئ «آل الشيخ» بهذا الطلب
» بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي
» "الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"
» إشادة سعودية بـ"أبوتريكة" بعد فوز "الهلال"
» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة العربية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة