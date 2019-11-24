محتجون يضرمون النار بمقر محافظة ذي قار جنوبي العراق

24 نوفمبر 2019 - 10:20 م

أضرم محتجون غاضبون، مساء الأحد، النار في المقر الجديد لمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، وفق مصدر في الشرطة.

يأتي ذلك في وقت تشهد مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار) توتراً أمنياً على خلفية مقتل 3 وإصابة أكثر من 70 من المحتجين باشتباكات مع قوات الأمن.

وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار، للأناضول، طالبًا عدم الكشف عن اسمه، إن "محتجين أضرموا النار في المبنى الجديد للمحافظة بعد إلقاء الزجاجات الحارقة داخله".

وأوضح المصدر أن "الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى".

وكان محتجون قد أضرموا الشهر الماضي النيران بمبنى محافظة ذي قار، وعشرات المباني الحكومية ومنازل مسؤولين بينهم أعضاء في البرلمان.

ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن 3 محتجين قتلوا وأصيب 71 آخرين حصيلة الاشتباكات، التي وقعت بمدينة الناصرية بين قوات الأمن والمحتجين، خلال الساعات الماضية.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول. -

