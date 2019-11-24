  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
حديقة الحيوان

حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة حيوان لـ 65 جنيها

الإعلامي مفيد فوزي

"الباز" يفتح النار على مفيد فوزي بسبب هذا الأمر

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

تواضروس

البابا تواضروس.. مطفئ للحرائق أم مشعل أزمات؟

محمد صلاح

نجم ريال مدريد يرشح «صلاح» للفوز بالكرة الذهبية

أرشيفية

"الصحة" تحذر من مضاد حيوي وتعليمات بجمعه وإعدامه

المحكمة

جنايات الإسكندرية تحيل 11 متهمًا للمفتي

شومان

وكيل الأزهر السابق: الطلاق «حرام» في هذه الحالة

شهد

النائب العام يحسم الجدل في وفاة الطالبة "شهد"

الشيخ خالد الجندي

أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

أوروبيا وإسلاميا..

باكستان تقرر طرح حادثة "حرق القرآن" بالنرويج

عرب وعالم

علم باكستان
علم باكستان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حادثة تهز الجيش الإسرائيلي.. والشرطة تحقق

#

حرق وقطع للرؤوس في سجون هذه الدولة

#

فيديو نادر لـ محمد عبد الوهاب وهو يرتل القرآن

#

«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 17.5 مليار جنيه

قررت الحكومة الباكستانية طرح حادثة حرق نسخة من القرآن جنوبي النرويج على مستوى الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك حسب تصريحات لوزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية فردوس عاشق أعوان، الأحد، عقب اجتماع للحزب الحاكم "حركة الإنصاف الباكستانية" برئاسة رئيس الوزراء عمران خان.
وقالت الوزيرة إنه تمت إدانة الواقعة التي جرت في النرويج.
وأشارت إلى أن باكستان ستطرح الموضوع في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي لمنع حدوث وتكرر أعمال مشابهة تؤذي كرامة المسلمين.
وانتشر فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نرويجيا وهو يحرق نسخة من القرآن خلال تجمع معادي للإسلام الأسبوع الماضي، بمدينة كريستيانساند (جنوب)، قبل أن يقوم شاب بالقفز فوق سياج وركله ليسقطه أرضا.
ولاقت الواقعة إدانة واسعة، خصوصا من قبل المسلمين الذين أشادوا بما فعله الشاب للدفاع عن القرآن.
وأعلنت الخارجية الباكستانية، السبت، استدعاء سفير النرويج لدى إسلام أباد، للتعبير عن القلق العميق للشعب والحكومة، على خلفية الواقعة.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن "باكستان تكرر إدانتها لهذا العمل، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات تؤذي مشاعر 1.3 مليار مسلم حول العالم، بما فيهم أولئك الذين هم في باكستان".
وأضاف البيان أنه "لا يمكن تبرير مثل تلك التصرفات تحت اسم حرية التعبير".
وتابع بيان الخارجية الباكستانية: "نحث السلطات النرويجية على إحضار أولئك المسؤولين (عن الواقعة) إلى العدالة، ومنع تكرار مثل هذه الحادثة في المستقبل".
وفي وقت سابق، شدّد رئيس الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، على أن "العمل الاستفزازي لمجموعة تجاوزت حدودها مع القرآن الكريم آخر الكتب المنزلة من عند الله، دليل واضح على أن الإسلاموفوفيا المتصاعدة في أوروبا خلال الآونة الأخيرة باتت تتقدم لتصبح معادة للإسلام".
وقال أرباش في تغريدة على تويتر، إنه لا يمكن القبول إطلاقا بالإساءة للقرآن الكريم. مضيفا "أدين بشدة هذا العمل الاستفزازي الذي يؤذي جميع المسلمين ويقوض السلم العالمي".
ودعا رئيس الشؤون الدينية السلطات النرويجية إلى مقاضاة المسؤولين عن الإساءة وعدم السماح بتكرارها. -

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لمحافظ الدقهلية على تغيير أسماء قرى
» وثائق مسربة تكشف ممارسات الصين بحق الأيجور
» نتنياهو يقبل بانتخابات داخلية في الليكود إثر ضغوط
» 7 فوائد مذهلة تجعلك لا تتوقف عن تناول الثوم بشكل يومي
» دعوات لـ"يوم غضب" شعبي بالضفة الغربية الثلاثاء
» النائب العام يوجه بالتحقيق في شكوى "عائشة الشاطر"
» بعد تتويج الهلال.. «هنيدي» يفاجئ «آل الشيخ» بهذا الطلب
» بالفيديو.. ضجة حول زواج كويتية من إيطالي
» "الخطيب" يجري اتصالًا عاجلًا بـ"تركي آل الشيخ"
» إشادة سعودية بـ"أبوتريكة" بعد فوز "الهلال"
» الاتحاد السكندري يتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة العربية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:08 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة