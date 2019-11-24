سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

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الدولار

الجنيه

سعر الدولار

الدولار أمام الجنيه

كشفت التعاملات المسائية، في البنوك العاملة بمصر، عن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد.

وبلغ سعر العملة الأمريكية 16.05 جنيها للشراء ونحو 16.15 جنيها للبيع، ببنك الإسكندرية.

في حين سجل الدولار  16.05 جنيها للشراء، و16.15 جنيها للبيع بالبنك المركزي.

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 16.05 جنيها للشراء و16.15 جنيها للبيع.

بينما سجلت العملة الخضراء 16.05 جنيها للشراء و16.15 جنيها للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

أما بنك البركة فبلغ السعر 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.


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