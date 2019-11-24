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دعوة لحوار سياسي ضمن جلسات مؤتمر الشأن العام

الحياة السياسية

ياسر رزق
ياسر رزق

محمد فضل- متابعات

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مصطفى الفقى

حوار

ياسر رزق

دعوة سياسية

وجه الكاتب الصحفي ياسر رزق ، على لسان الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة منتدى أخبار اليوم للسياسات العامة، دعوة باسم المنتدى، لإقامة حوار للأحزاب السياسية ضمن الجلسات الخاصة بمؤتمر الشأن العام.

وأشار الفقي إلى أن الحوار للأحزاب السياسية يمكن إقامته خلال الشهر القادم، مؤكدا أنه يتفق مع هذه الدعوة ويثمنها، لأن الأحزاب تكاد تكون انقرضت وانعدمت، ولا بد من إحياء دورها.

جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر الشأن العام المنعقدة الآن بمنتدى أخبار اليوم للسياسات، بحضور الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفى عبدالله السناوي، وفضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، ومدير عام مؤسسة أخبار اليوم الكاتب الصحفى أحمد جلال، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم الكاتب الصحفى محمد البهنساوي، ورئيس تحرير جريدة الأخبار المسائى جمال حسين.


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