"الصحة" تحذر من مضاد حيوي وتعليمات بجمعه وإعدامه

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محمد فضل- متابعات

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الصحة

تحذير

مضاد حيوى

حذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة المصرية، من مضاد حيوي "جولمينتين" لعلاج الالتهابات.

وأكدت الإدارة في منشور رسمي اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية لسحب كل التشغيلات من المستحضر لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وأوضحت الإدارة، أن ذلك القرار جاء بناء على طلب الشركة المالكة للمستحضر، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم، بعدم فض الأختام، إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع الموافاة بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

وشددت وزارة الصحة، على إرسال المنشور إلى كل شركات التوزيع لتجميد الأرصدة الموجودة من العقار، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بكل المحافظات مع إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة بالأرصدة المرتجعة.

وأكدت الوزارة، إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية، وجهت باتخاذ الإجراءات المتبعة تجاه أي مخالفة بعد المدة المحددة.


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