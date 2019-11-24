أغرب تعليق لـ"الجندي" على حرائق القرى بفعل "الجن"

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السحر

حرائق

قرى

خالد الجندي

الجن

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقًا على زعم أهالي قرى في محافظتي الغربية وقنا، بأن "الجن" يشعل الحرائق في المنازل، أن هذه الادعاءات لا أساس لها وأن ما حدث هو مجرد تفاعلات كيميائية معروفة.

وأوضح "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc "، أن هناك "سحرة" يوهمون الناس بأن الجن يشعل منازلهم حتى يتركوها للاستفادة منها كأن يكون بها آثار.

وقال "الجندي" : لا يوجد شيء اسمه سحر ولا يمكن للجن أن يؤذي إنسانًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بعض المشايخ الذين كانوا يزعمون وجود السحر رجعوا عن رأيهم.

وكان أهالي 18 قرية مصرية بمختلف محافظات مصر، منها الشرقية والغربية وقنا وكفر الشيخ والمنيا، اتهموا "الجن" بحرق عشرات المنازل في قراهم نتيجة اندلاع النيران فيها بشكل مفاجئ ودون سبب، وأثارت هذه الوقائع موجة من الجدل، كما اثارت الذعر بين أهالي القرى.


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