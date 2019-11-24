7 فوائد مذهلة تجعلك لا تتوقف عن تناول الثوم بشكل يومي

24 نوفمبر 2019 - 07:46 م

ربما ليس هناك إجماع على فوائد أي من النباتات والأعشاب أكثر من "الثوم"، فهو مليء بالفوائد الصحية التي تجعل الإنسان لا يستغنى عنه في نمطه الحياتي، وقد تم استخدامه قبل آلاف السنين في كل شيء، بدءًا من استخدامه كمطهر إلى مقاوم للأورام.

ومن المثير، أن الطبقة الحاكمة كانت تعتبر الثوم غذاء للفلاحين. فماذا يحمل الثوم من فوائد للإنسان عمومًا؟.. صحيفة "ذا صن" حصرت أبرز فوائده في النقاط التالية:

1. الثوم وبناة الأهرامات

قدم المصريون القدماء والرومان واليونانيون، الطعام للعمال والرياضيين الأولمبيين والجنود والبحارة، حيث كان يعتقد أنه يحسن الأداء (وخاصة بالنسبة للرجال) وزيادة القدرة على العمل.

وهذا ما أثبته العلم الحديث، بعد أن كشفت الدراسات عن آثاره الإيجابية على صحة الإنسان، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب، إذ أدى تناول الثوم على مدار ستة أسابيع إلى خفض معدل ضربات القلب، وزيادة القدرة على ممارسة الرياضة.

2. الثوم يقاوم الأمراض!

الفيروسات والبكتيريا والطفيليات لا تحب الثوم، الذي يؤدي تناوله إلى محاربة، أو تقليل عدد نزلات البرد بنسبة 63?. كما أنه يقلل مدة الإصابة بالبرد من سبعة أيام إلى يوم ونصف.

وكان قديمًا يستخدم كعلاج للطفيليات والشكاوى الرئوية، لأنه غني بالعناصر الغذائية التي قد تعزز جهاز المناعة لديك.

3. الثوم يحارب المعادن الضارة

المعادن الضارة مثل الرصاص والزئبق تسبب تلف الأعضاء والدماغ وحتى تسبب الوفاة. إذا كانت تحيط بك في عملك، أو تعيش في منزل قديم، فكر في إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي، لكن كن حذرًا بشأن إضافة الكثير منه إلى النظام الغذائي للرضّع، إذ يجب استشارة طبيب الأطفال.

وقد أدى تناول الثوم من جانب عمال مصنع بطاريات السيارات إلى تخفيض مستويات الرصاص بنسبة 19? وتقليل الآثار الجانبية مثل الصداع، متفوقًا على العلاج بالعقاقير التقليدية.

4. الثوم يقلل الكوليسترول

ثبت أن الثوم يؤثر على الدهون في الدم، إذا كنت تعاني من زيادة في معدلات الكوليسترول في الجسم، قم بتجربته. يمكن لمكملات الثوم العادية خفض الكوليسترول الكلي وLDL بنسبة 10-15?.

أوصى الأطباء القدماء باستخدام الثوم لـ "تطهير الشرايين" قبل وقت طويل من اكتشاف الغرض الفعلي منها. وقد أثبتت الدراسات صحة ذلك.

5. الثوم يحمي من أمراض القلب

إذا كنت قلقًا من إمكانية التعرض لأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، فإن الثوم هو أفضل صديق لك، فهو يخفض ضغط الدم بشكل فعال، تحتاج إلى حوالي 4 فصوص في اليوم. وفعالية الثوم تبقى واحدة سواء استخدمت خامًا أو مكملات. أكبر فائدة للثوم المسن هو أنك لن تعاني من صعوبة التنفس أو التعرق.

6. الثوم يمنع الخرف

الخرف مثل مرض "الزهايمر"، سببها الجذور الحرة، والثوم مليء بمضادات الأكسدة التي تزيلها. عندما تجمع بين خصائص مضادات الأكسدة و"تطهير الشرايين" وخفض ضغط الدم، ينخفض ??خطر الإصابة بأمراض الدماغ الشائعة بما في ذلك الخرف.

المواد المضادة للأكسدة لها خصائص صحية إضافية من خلال الحد من تلف الخلايا، وربما تقليل الإصابة ووقف السرطانات.

7. الثوم يخفض مستوى السكر

من المعروف أن الثوم يخفض نسبة السكر في الدم. إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فقد يؤدي تناول الثوم إلى خفض نسبة السكر في الدم لديك.

إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم، فقد تؤدي تأثيرات خفض ضغط الدم في الثوم إلى خفض ضغط الدم لديك بشكل كبير. هناك أيضا احتمال حدوث نزيف، خاصة أثناء الجراحة. إذا كنت تأخذ الثوم بانتظام، توقف قبل أسبوعين من العمليات الجراحية.