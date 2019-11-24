مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك أمام إنبي

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الزمالك

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أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي والمقرر لها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الدوري العام. 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي

 محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع 

محمد حسن - احمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - إسلام جابر في خط الوسط  خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.

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