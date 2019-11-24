» العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة بشقتها

24 نوفمبر 2019 - 07:20 م

عثرت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية، على جثة نجمة موسيقى البوب كو هارا، 28 عامًا جثة هامدة بشقتها.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إنه تم العثور على الجثة بمنزل الفنانة السابقة بفريق راب كوري جنوبي، في منزلها جنوبي العاصمة سول.



شهرة "كو هارا"

وكانت "كو هارا" مغنية سابقة في فريق نسائي لموسيقى البوب الكوري، إلا أنها كانت معروفة في عدة مناطق باسم "آسيا"، والتي كانت قبيل وفاتها قد انتقدت بشدة التنمر على شبكة الإنترنت.إلا أن الذي أثار عدة تساؤلات حول الوفاة، هو وفاة نجمة بوب أخرى هي سولي، والتي كانت أيضًا من أعضاء فريق "إف أكس" النسائي وصديقة مقربة من كو.



وفاة صديقة "كو هارا"

وتوفيت "سولي" عقب حديثها عن التنمر عبر شبكة الإنترنت، حيث تم العثور على جثتها داخل المنزل الذي تقطن به في شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت الوكالة، أن الفنانة التي عثر على جثتها كانت تعاني مؤخرًا من الاكتئاب، حيث طلبت من جمهورها على مواقع التواصل في يونيو الماضي دعمًا إيجابيًا خلال هذه الفترة، بعد العثور عليها فاقدة الوعي في منزلها حيث تم نقلها للمستشفى.



موسيقى البوب الكورية

يشار إلى أن العام 2008 كان بداية انطلاق "كو" العمل في فريق "كارا"، والذي كان يضم 4 غيرها، ولفتت الوكالة إلى أن هذه الفرقة النسائية ساهمت في انتشار موسيقى البوب الكورية، مشيرة إلى أنها غزت دولًا أخرى غير كوريا الجنوبية لا سيما الصين واليابان حيث حظيت بمتابعات كبيرة.