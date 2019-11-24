» بالفيديو.. نجم الهلال يفاجيء "تركي آل الشيخ" بإحدى أغانيه

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السعودية

تركي آل الشيخ

تركي الشيخ

أوراوا

لاعب الهلال

فاجأ لاعب نادي الهلال السعودي، بافيتيمبي جوميز، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ.

رقص لاعب الهلال

جاء هذا عندما رقص "جوميز" على نغمات إحدى أغنية "آل الشيخ"، حيث نشر الأخير تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، تظهر اللاعب وهو يرقص على نغمات الأغنية.

وكان الهلال السعودي قد تُوج ببطولة دورى أبطال آسيا اليوم الأحد، إثر تغلبه على نظيره أوراوا الياباني، في إياب النهائي بهدفين نظيفين.

وانتهت المباراة الأولى في مرحلة الذهاب بالسعودية بفوز الزعيم بهدف نظيف، ليتوج الهلال بطلًا للقارة الصفراء بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

أحسن لاعب في البطولة

وكان الفرنسي بافيتيمبي جوميز، قد حصل على لقب أحسن لاعب في البطولة، كما أنه سجل الهدف الثاني في اللقاء الذي أقيم على الأراضي اليابانية.

هدية تركي ال الشيخ

وقبل ساعات أعلن "تركى آل الشيخ"  بعد فوز الهلال عبر حسابه على "تويتر" عن عدة هدايا عقب فوز الهلال باللقب، حيث أعلن أن الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهى والمطاعم والسينما.

وذكر أن العرض والهدايا التي أعلن عنها سشمل جميع الأنشطة التي تقام داخل البوليفارد، موضحًا أن هذا جاء بمناسبة فوز الهلال، فضلًا عن إطلاق ألعاب نارية الساعة 9.

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