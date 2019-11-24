» بالفيديو.. نجم الهلال يفاجئ "تركي آل الشيخ" بإحدى أغانيه

24 نوفمبر 2019 - 05:46 م

رقص لاعب الهلال



فاجأ لاعب نادي الهلال السعودي، بافيتيمبي جوميز، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ.

عندما رقص "جوميز" على نغمات إحدى أغنية "آل الشيخ"، حيث نشر الأخير تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، تظهر اللاعب وهو يرقص على نغمات الأغنية.

جوميز على انغام اغنيتي?????????? pic.twitter.com/Ea0uCxErdV — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 24, 2019

وكان الهلال السعودي قد تُوج ببطولة دورى أبطال آسيا اليوم الأحد، إثر تغلبه على نظيره أوراوا الياباني، في إياب النهائي بهدفين نظيفين.

وانتهت المباراة الأولى في مرحلة الذهاب بالسعودية بفوز الزعيم بهدف نظيف، ليتوج الهلال بطلًا للقارة الصفراء بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.



أحسن لاعب في البطولة

وكان الفرنسي بافيتيمبي جوميز، قد حصل على لقب أحسن لاعب في البطولة، كما أنه سجل الهدف الثاني في اللقاء الذي أقيم على الأراضي اليابانية.



هدية تركي ال الشيخ