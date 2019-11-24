"فجر السعيد" تدعو الله أن يُنقص من عمرها

24 نوفمبر 2019 - 05:17 م

أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن سعادتها بالتعزية التي أرسلها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى النائب السابق وليد الطبطبائي، إثر وفاة والدته.

تغريدات فجر السعيد

ونشرت "السعيد" سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فى هذا الصدد، كما توجهت بالدعاء بأن يطيل الله من عمر الأمير ويأخذ من عمرها.





أمير الكويت

ووصفت "السعيد" أمير الكويت بـ"أمير الإنسانية"، كما توجهت بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة.





منهو مثل الكويت ... صاحب السمو يبعث ببرقية عزاء للنائب السابق #وليد_الطبطبائي بوفاة والدته الله يرحمها ... الله يحفظ الكويت وأهلها وشيوخها وياخذ من عمري ويعطي أميرنا الغالي أمير الإنسانيه pic.twitter.com/ZEzOB4HhXz — فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) November 24, 2019

وفاة والدة "الطبطبائي"

يشار إلى أن والدة "الطبطبائي"، قد توفيت يوم الخميس الماضي، في إحدى مستشفيات مدينة اسطنبول التركية،.

وأكد النائب السابق أنه سيرافق الجثمان إلى الكويت حيث يتم دفنها، حيث إنه يعيش في تركيا منذ فترة إثر صدور حكم قضائي بحبسه 3 أعوام ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة.

أوامر عليا

وقال "الطبطبائي" إن أوامر عليا صدرت بالسماح له بالحضور للمشاركة في دفن والدته وعزائها.



خروج "فجر السعيد" من المستشفى