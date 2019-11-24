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تحسبا لأي طارئ..

"شرطة البصرة" تعلن حالة التأهب القصوى

عرب وعالم

تظاهرات البصرة
تظاهرات البصرة

علي محمود

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حالة التأهب القصوى

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أعلنت شرطة البصرة حالة التأهب القصوى، تحسبا لأي طارئ خلال الساعات المقبلة؛ وفقا لمصادر أمنية.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصادر أن شرطة البصرة دخلت حالة الإنذار القصوى "ج"، حتى إشعار آخر؛ وفق الأوامر العليا.

يذكر أن محافظة البصرة تشهد  تظاهرات حاشدة بمختلف مناطقها أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية، كما تم حرق عدد من المقار التابعة للأحزاب والحركات السياسية والدوائر الرسمية، فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى الموانئ والحقول النفطية.


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