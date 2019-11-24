» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة

24 نوفمبر 2019 - 02:15 م

تقدم "المصريون" لمتابعيها أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعات الماضية في نشرة أخبار الظهيرة؛ التي تصدرها إحراج زوجة شقيق الهارب معتز مطر للأخير على الهواء، وكشف أسرار رسائل زوجها من داخل السجن لمنع الهارب من المتاجرة باسم شقيقيه، وقصة زيارة شقيق أمير قطر ونشره لصوره من داخل جزيرة أبو موسى" المحتلة من إيران، والعديد من الأخبار المهمة التي تحملها طيات النشرة التالية:

شقيق معتز مطر يحرجه: متتكلمش باسمي وتتاجر بيا تاني

أكدت هبة الله محمد - زوجة معتصم شقيق الإعلامي الهارب معتز مطر - أنها و زوجها كانا يعيشان بشكل طبيعي إلى أن دشن الأخير حملة "اطمن أنت مش لوحدك".

وأضافت في لقاء مع برنامج "90 دقيقة " الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز: "مع بدء هذه الحملة بدأت المشاكل تحدث لنا ، وبعدها بفترة تم القبض على زوجي و شقيقه الآخر مهند.

وتابعت: فيه رسائل كتير كتبها زوجي من داخل السجن وبيطلب فيها من معتز أخوه ميتكلمش باسمه وميتاجرش بقضيته بأي شكل من الأشكال.

و طالب الإعلامي محمد الباز - مقدم برنامج "90 دقيقة" - بإعادة النظر في مصير "مهند" و "معصتم" أشقاء الإعلامي الهارب معتز مطر.

وقال "الباز" في برنامجه "90 دقيقة" : أرجو النظر في هذه القضية ، فنحن أجدع من معتز مطر ولا نتاجر بمثل هذه القضايا .. لو كانت هناك أدلة ضد شقيقي معتز مطر فليأخذ العدل مجراه .. وكما سمعت من زوجتي شقيقيه أن الأسرة تثق في القضاء المصري ولا تمانع في حبسهم إذا ثبت ضدهم شيء.

وأضاف: إذا أثبتت التحريات عدم تورطهم في شيء فأرجو الإفراج عنهم ، وهذه رسالة أن الكثير من هؤلاء الهاربين لا ترضى أسرهم عما يفعلوه ولا يتفقوا معهم في تصرفاتهم.

و شنت ريم سمير - زوجة مهند مطر شقيق الإعلامي الهارب معتز مطر - هجوما شرسا على الأخير مؤكدة أنه تسبب في خراب بيتها.

وقالت "ريم" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز إن زوجها "مهند" ليس له أي علاقة بتصرفات "معتز" ولا بالأفكار التي يروجها ، مؤكدة أنها تزوجت من شقيقه عام 2013 ولم يُتح لها أن تتعامل معه من قريب أو من بعيد.

وأضافت: "أحب أوجه له رسالة وأقوله أنت خربت بيتي وخربت بيت ناس كتير ، و ربنا يسامحك .. وإخواتك مش مسامحينك .. واحنا مش مسامحينك .. وبنت أخوك الصغيرة اللي مفتقدة أبوها ومش بتشوفه مش مسامحاك".

شقيق أمير قطر يزور جزيرة "أبو موسى" المحتلة من إيران

زار شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد، جزيرة "أبو موسى"، وهي واحدة من الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران منذ عام 1971؛ بحسب موقع "آخرين خبر" الإيراني.

وذكر الموقع أن شقيق أمير قطر سافر إلى جزيرة أبو موسى لصيد الطيور، وأنه نشر صورًا على موقع "إنستجرام" عن تواجده في إيران.

يذكر أنه في 30 نوفمبر عام 1971، أقدمت إيران على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الكبرى, طنب الصغرى اللتان تتبعان إمارة رأس الخيمة، و"أبو موسى" التي تتبع إمارة الشارقة. قبل أيام من استقلال الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971, حيث نالت استقلالها من الحماية البريطانية.

مستشار بن زايد: إنهاء الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه

قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، إن طي صفحة الخلاف الخليجي هو قرار استراتيجي لا رجعة فيه.

وكتب عبد الخالق على حسابه في "تويتر": "أعتقد أن قرار طَي صفحة الخلاف الخليجي قرار استراتيجي لا رجعة فيه مهما حاول الصغار عرقلته".

وحذر عبد الخالق من الدعوات التي تسعي لبث الخلاق بالبيت الخليجي قائلاً: "الدعوة لمقاطعة خليجي 24 دعوة خبيثة لا تصدر عن عاقل يود الخير للبيت الخليجي ويسعى لتحقيق الإخوة الخليجية".

يذكر أن الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات أكد في رده على سؤال مراسلة قناة الجزيرة في واشنطن أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في السعودية.

هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن .. ويتعامل بأسلوب بلطجي

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، موقف النقابة من أزمة المطرب الشعبي، حمو بيكا، حيث أكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، والأمر كله في يد القضاء.

وأوضح الفنان هاني شاكر، أنه وقف بجانب حمو بيكا في عدة مواقف، حيث أرسل له في وقت سابق محامي النقابة لإخراجه من السجن في العيد الماضي، لكنه تطاول عليَّ في النهاية.

وتابع: "أن حمو بيكا رسب في اختبارات النقابة، ورغم ذلك يطالب بحقه في العمل بأسلوب أقل ما يقال عنه "بلطجى"، لذا فالأمر لن يمر ذلك مرور الكرام، موضحًا أن جميع أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية موافقون على هذا القرار"، بحسب صحيفة "الشروق".

وكان قد اشتدت الخلافات بين الفنان حمو بيكا وهاني شاكر، بسبب قرار النقابة بمنع "بيكا" من الغناء، حيث وصل الأمر إلى تهديد الأخير بحرق النقابة، وهو ما أدى إلى تدهور الوضع أكثر .

بالأسماء.. حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز

أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الغد بالدورى على النحو التالى:-

مباراة الجونة مع الأهلى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى يديرها تحكيما الحكم الدولى محمد معروف ويعاونه كلا من يوسف البساطي وأحمد ساهر ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا.

فيما أسندت مباراة إنبي مع الزمالك بالجولة السادسة من عمر المسابقة للحكم محمد الصباحي ويعاونه كلا أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكما رابعا.