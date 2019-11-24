24 نوفمبر 2019 - 01:52 م

خيانة الحياة. هي الخيانة العظمى حيث تتبعها كل خيانة وخانتني الحياة فخنتُ عهدي. وما عهدي إذا خانت بودّي رويدكم صحابي لا تلوموا.. فتنقلبوا إذا خانتني ضدّي عهدتم أنني أوفي عهودي..



وأبذل في وفاء العهد جُهدي فما ذنبي إذا انقلبت حياتي. وذقت المرّ ممزوجا بنكدِ فم يدري وربي ما بقلبي.. سوايَ لذاك كم عانيتُ وحدي صحابي لا تلوموني صحابي. فهمّي قد أضاع الدهر رُشدي أذوق المرّ نشوانا طروباً.. لخوفي من أمرّ يفتّ كبدي وقائلة دعِ الأحزان واسعد. وما تدري بأن الهمّ يردي رويدكِ لو علمتِ بسرّ أمري.

نتناسى لكننا لا ننسى، قد نتخلّى عن المحاسبة لكننا لا نسامح. لكي نفهم الخيانة الزوجية من الناحية النفسية، علينا أن نراجع الأسس التي قام عليها الارتباط أصلاً. كذلك علينا فهم ماهية الفارق بين البداية والنهاية وهما طرفا محور الارتباط الذي ينطوي على عقد ضمني يعتني بحاجاتنا النفسية ويحمل في طياته الثقة بالذات وبالآخر، والاحترام، والوفاء، والإخلاص، والتميّز، وتحقيق الذات والإشباع المتبادل على جميع الصعد: نفسياً ومعنوياً وعقلانياً وجسدياً وروحياً..

لحار بك الجواب ولم تردّي أما في العيش قوم ذو ارتياحٍ. وقوم بين أو صابٍ وكدّ ؟ فمن بعض الشجون مللتِ مني. فكيف إذا خوافيهنّ أبدي أراني في حياتيَ مثل بحر فأقضي العمر في جزر ومدِّ فما أيامنا إلا منام وما أحلامنا إلا تعدّي دعيني لا أبالك لا حياة. تسرّ ولا صديق فيّ يفدي أكلٌّ ملّ والدنيا صروفٌ.

أكل الوصل قد أضحى لصدّ ؟ أأنكرتم بني قومي قصيدي وما أنكرتم حالي ووجدي أأضحك والمصائب حائماتٌ ومنهن الزمان المرّ يهدي

:- حبيبتي.. ما أجملني بك ما أروعك في داخلي.. شعوري بك تجاوز هذه الحروف بقلب تجاوز عمري.. بعمر.. ليلة مررتَ فيها على عالمي سرقتُ لكَ من زمني وقتاً ومنحتكَ مني قلباً وسقيتكَ فيها كل الحب..

فثملتَ بي وتنفستكَ عشقاً تلك الليلة كانت مشتعلة كانت متوهجةً ناراً.. كانت متلألئة أنواراً كانت معقبه عطراً وأزهاراً تلك الليلة أوقدتُ شموعي أشعلتُ بخوري أبهرتكَ انتقاءاتي عبير عطري ولون شفايف الوردِ أدهشتكَ رسومَ حنائي همستَ لي.

يأكل جِناني فلا قبلكِ ولا بعدك حبيبتي معكَ ارتقيت تألقت تفاصيلي بأحاسيسك أصبح وجودي متخللاً فيك لقّمتني ألهمتني أبجديتي ورتبّتَ بصدري غيم الهمس فهطلت أمطاركَ علي فارتويت وربت أرضي وأحييت قلبي فانتشيت وانتشت روحي وآمنت بليلةٍ فيها كنتَ وكنت في جنون / ليل في ليل / حب في حب / قلب في قلب الانصهار أنا.. أنت. أنتَ.. أنا.. يا ليلتي يأكل ذاكرتي يا مسكَ غدي يا أجملَ من كل أخيلتي كان حبيبي هنا.. ليس أجمل من امرأةٍ عاشقةٍ في يد من تحب.. ما أجملني بك.. ما أروعك في داخلي أن يطعنك أحدهم في ظهرك فهذا أمر طبيعي ولكن أن تلتفت وتجده أقرب الناس إليك فهذه هي الكارثة

من المؤسف حقاً أن تبحث عن الصدق في عصر الخيانة وتبحث عن الحب في قلوب جبانة

إذا كان هناك من يحبك فأنت إنسان محظوظ وإذا كان صادقاً في حبه فأنت أكثر الناس حظا

أكثر الناس حقارة هو ذلك الذي يعطيك ظهره وأنت في أمس الحاجة إلى قبضة يده

لا يوجد أسوأ من إنسان يسألك عن اسمك الذي طالما كان يقرنه دائماً بكلمة أحبك

لاشك في أنك أغبى الناس إذا كنت تبحث عن الحب في قلب يكرهك

الخيانة في بعض الأحيان تكون الشعور الأجمل إذا كان الشخص المغدور يستحقها

الحب الحقيقي لا ينتهي إلا بموت صاحبه والحب الكاذب يموت عندما يحيا صاحبه

كل خائن يختلق لنفسه ألف عذر وعذر ليقنع نفسه بأنه فعل الصواب

الحب الصادق كالقمر عندما يكون بدراً والكسوف هو نهايته عندما يلاقي غدراً

الحب كالزهرة الجميلة والوفاء هي قطرات الندى عليها والخيانة هي الحذاء البغيض الذي يدوس على الوردة فيسحقها

أيها الخائن .. لو كانت كل قصة حب تنتهي بالخيانة لأصبح كل الناس مثلك

الحب مشاعر جميلة وأحاسيس راقية .. الحب هو حياة القلوب الميتة

إذا لم تم تكن أهلاً لقول كلمة أحبك فلا تقلها لأن الحب تضحية وصبر وتعب-

لا تسألني عن الخيانة فأنا لا أعتقد أن هناك كلمات قادرة على وصفها-

إذا كنت تحب بصدق فتوكل على الله ولا تفقد الأمل وإذا كنت كاذباً فارحل وتحدث عن القضاء والقدر الوفاء عملة نادرة والقلوب هي المصارف وقليلة هي المصارف التي تتعامل بهذا النوع من العملات ألا تستحي العروس الخائنة من الجلوس في كوشة واحدة مع رجل لا يعرف ما صنعت يداها في أحد الرجال الوفاء عملة نادرة والقلوب هي المصارف وقليلة هي المصارف التي تتعامل بهذا النوع من العملات يقول القلب الصادق أنا أحبك .. إذن أنا مستعد لفعل أي شيء من أجلك أرجوكم ،

أقنعوني بأي شيء إلا الخيانة لأنها تحطم القلب وتنزع الحياة من أحشاء الروح إذا كنت تحب بصدق فلا تتخاذل لأن التخاذل هو الخيانة ولكن بحروف مختلفة الحب الجميل الصادق تبقى ذكراه إلى الأبد والحب الكاذب ينتهي إلى آخر نقطة في قاع الجرح إذا مزقت قلبي فلا تتحدث عن الحب لأن الحب بريء من الخونة لو كان في قلبك ذرة واحدة من الحب فتأكد بأن آخر ما كنت ستفكر فيه هو الابتعاد عني ألا تخجل من التحدث عن الحب وأنت الذي زرعت في قلبي أكثر الجروح إيلاماً إذا كنت تحبني فربما أحبك وربما لا أعبأ بك ولكن إذا كنت تكرهني فتأكد أن الكراهية لا تقتل سوى قلب صاحبها ألا يخجل الرجل من تمثيل دور الحبيب الهائم مع كل امرأة يصادفها

غيرت رأيي فيك واخترت فرقاك

الله مع الأيام يغنيك ويغنيني

ما عاد أبي شوفت خيالك ورؤياك

حاول تبعد عن خيالي وعيني

للصبر أخر خلاص عافك الخاطر

حاوله امسح ذكراك لكن ماني بقادر

روح ابعد بس يكفيني جراح

لا ترخى راح ذاك الحب راح

خلني بعيش بعدك مستريح

ما يسح الجرح غير الجريح

لا انته ولا غيرك

لا انته ولا غيرك ولا حتى السنين السود

تخلي دمعتي تنزل على خدي واكفكفها

انا ادري منيتك انك تشوفني وانا مهدود

ولكن اغسل يدك محال ادموعي اذرفها

احبك كنت انا احبك وحبك كان بي موجود

ولكن عشرتك هالحين انا من قلب عايفها

عطيتك كل ما املك ولا فكرت بالمردود

وكلما تصدمني بجرح اقول احباب طوفها

تقول الخطاء وارد وانا اقول الصبر بحدود

ولا انت درس علمني عطايا القلب اطرفها

انا ماني هذاك اللي اذا ضاقت عليه يعود

انا يالضيقه تنسفني يا اما الضيقه انسفها

صار يتغلى علينا ما يعجبه شي فينا

ما درى إحنا بغلانا ما نبي اللي ما يبينا

ماني بميت لي نسيتي غرامي

ببكي عليه أيام لحد منسى

راح تعرف أن حبي مع مرور الوقت صايب

راح تعرف في النهاية ما حد يعوض مكاني

راح يكشف لك زمانك من هو اللي كان طيب

ومن هو اللي لجل خله عاند ضروف الزماني

هذي الدنيا غريبة… صعب تلقى لك حبايب

قلتها لك ما لبداية صعب يوفي لك أناني

خذ راحتك صبري على بعدك كبير

لا تنزعج مني ابد دنياك عاشرها وسير

لا تتعب أفكارك معاي أنا مجرد ذكريات

راحت مع أحلام السنين هذا المقدر والمصير

خذ راحتك عيش الهنا عيش الوفا مع من تريد

عسى الليالي تسعدك وتهنى مع الجو الجديد

سامحيني .. خانتك نظرة عيوني يوم شفتك للأسف لحظة لقانا كنت أظنك شخص ثاني