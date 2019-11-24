شوط أول سلبى بنهائي آسيا.. و«الزعيم» يقترب

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين كل من الهلال السعودي وأوراوا الياباني، فى نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت دقائق المباراة الأولى هجومًا قويًا من قبل لاعبي الهلال عن طريق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز وسالم الدوسري أملًا في إحراز هدف التقدم.

ورد عليهم لاعبو الفريق الياباني بالهجوم على مرمى عبد الله المعيوف، حارس الهلال، لإحراز هدف التقدم، ولكن سرعان ما تصدت لهم دفاعات الزعيم.

وكان الهلال حسم مباراة الذهاب بالعاصمة السعودية "الرياض"، أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بهدف نظيف، بتوقيع اللاعب أندريه كاريلو من ضربة رأسية.

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