  • الأحد 24 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:50 م
بحث متقدم
محمود خليل الحصري وابنته

ابنة الشيخ الحصري:هذا ما طلبه الرئيس الأمريكي من والدي

تركي آل الشيخ

قرار مفاجئ لـ تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال

حوثيون

27 مليار ريال شهريًا حجم الإتاوات الحوثية على اليمنيين

ارشيف

إمام الحرم المكي: الهلال بطلاً لآسيا بفضل دعائى

أمير الكويت

السعيد: ربنا ياخد من عمري ويعطي لأمير الكويت

كاف

بالأسماء.. "كاف" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالقارة

هاني شاكر

هاني شاكر: أخرجت حمو بيكا من السجن .. ويتعامل بأسلوب بلطجي

ارشيف

فى نسخته الجديدة الهلال السعودى بطلاً لآسيا

ارشيف

الرصاصة لا تزال في رأسي.. تفاصيل جديدة عن المصور "عمارنة"

الوليد بن طلال

الوليد بن طلال يجهّز لهذا الأمر بالمملكة

الرصاصة لا تزال في رأسي.. تفاصيل جديدة عن المصور "عمارنة"

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

تفاصيل جديدة تعلنها السياحة عن رحلات العمرة الجديدة

#

تفاصيل جديدة عن إجراءات الحملة الترويجية لمصر بالسوق الصيني

#

كلمة مهينة قالها الكمسري للضحية عن إخوته فقفز من القطار فورا

#

فنانة شهيرة: أمي ضربتني علقة ساخنة بسبب مشاركتي في هذا الفيلم

اصابة

مصور

فلطسطين

احتالال

بعث المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعينه، رسالة إلى العالم العربي ليطمئنهم على حالته الصحية.

وقال "عمارنة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten " اليوم الأحد، إنه أجرى 3 عمليات منذ الإصابة حتى الآن، آخرهم كانت قبل يومين من الآن، وجرى استئصال فيها عينه اليسرى، موضحًا أنه يتبقى له 3 عمليات أخرى.

وأوضح أن الرصاصة لا تزال في رأسه، مضيفًا: "وجود الرصاصة في رأسي يشكل خطر وإزالتها يشكل خطر أيضًا على حياتي".


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان..للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "شرطة البصرة" تعلن حالة التأهب القصوى
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. نشرة أخبار الظهيرة
» هنا الزاهد تكشف عن معنى "التاتو" على كتفها
» أول ظهور لـ فجر السعيد بعد مرضها
» حسين فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مع زوجته السابعة
» الهلال السعودى يتقدم بهدف نظيف بنهائي آسيا
» مصرع 18 شخصًا إثر حادث تصادم طائرة بحي سكني
» شاهد.. رقص حلا شيحة في حفل تامر حسني
» ميزة جديدة لـ فيس بوك تبهر مستخدميها
» أسماء حكام مباريات الغد بالدوري الممتاز
» سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية