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شاهد.. رقص حلا شيحة في حفل تامر حسني

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حلا شيحة
حلا شيحة

علا خطاب

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تامر حسني

حلا شيحة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة، وهي ترقص على المسرح في حفل الفنان تامر حسني.

وكان قد أحيا تامر حسني حفل لها، أمس الجمعة، على مسرح الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، حضره عدد من نجوم الفن.

وقد حضرت الفنانة حلا شيحة، الحفل، وحياها تامر حسني وطلب منها الصعود إلى المسرح، لتشاركه الغناء، لكنها اكتفت بوقوفها بجانبه، ثم أخذ بيدها ‏ورقصا على أنغام أغنية "اطمن" .‏

يذكر أن آخر أعمال الفنان حلا شيحة، بعد عودتها للفن مرة أخرى، بعد سنوات من الاعتزال وارتداء الحجاب، كان مع النجم محمد رمضان، مسلسل "زلزال" .


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