محامي الرئيس الأمريكي يلوح بـ"طوق الأمان" ضد خيانة ترامب

24 نوفمبر 2019 - 11:52 ص

استبعد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقدام الأخير على التضحية به؛ لذلك يحتفظ بمواد تدين أسرة منافسه جو بايدن، سيتم نشرها حال اختفائه.

وقال جولياني الذي شغل منصب عمدة نيويورك، في وقت سابق، وفقًا لـ"روسيا اليوم"، لقناة "فوكس نيوز" إنه كثيرًا ما يسمع تكهنات بأن ترامب يمكن أن "يضحي" به إذا لزم الأمر؛ وعلى الرغم من أنه يرفض تصديق احتمال تدهور علاقاته مع ترامب، إلا أن لديه "طوق أمان" في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.

وكتب جولياني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البيان الذي أدليت به عدة مرات حول التأمين في حال تم التضحية بي، هو عبارة عن مستندات في أمانتي تظهر أن عائلة بايدن حققت لحوالي أربعة عقود مكاسب مالية من مركزها الرسمي. وإذا اختفيت سوف تظهر (المستندات) فورا".

وتجري في الكونجرس الأمريكي، جلسات تحقيق علنية خاصة بإرجاء رئيس الدولة ترامب تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا؛ حيث طالب مقابل تقديمها بالتحقيق ضد خصمه السياسي المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر، اللذين كانا يعملان في شركة أوكرانية، ويشتبه الديمقراطيون بأن جولياني قد يكون لعب دورا نشطا في هذا الموضوع.