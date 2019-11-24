«سيلفى» يتسبب فى تصادم طائرتين أمريكيتين

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وكالات -سارة أشرف

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تصادم بين طائرتين بمطار جدة

تسبب التقاط طيار لصورة سيلفى، في حادث تصادم طائرتين أمريكيتين حربيتين فوق اليابان عام 2018، ولم يتم الكشف عن سبب الكارثة بالولايات المتحدة حتى الآن.

الحادث وقع خلال عملية التزود بالوقود في الجو، اصطدمت المقاتلة F / A-18 هورنت بطائرة التزود بالوقودKC-130 .

وكان ضحايا المأساة طيار المقاتلة وخمسة من أفراد طاقم الطائرة الناقلة، تم الكشف عن سبب الحادث فى سلاح مشاة البحرية الأمريكي فقط الآن.

وتم إجراء تحقيق في المأساة، ونتيجة لذلك اتضح أنه فى وقت التصادم، كان طيار المقاتلة يصور سيلفى مع كتاب فى يديه.


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