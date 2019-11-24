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سمية الألفى: هذا ما حدث لفاروق مع حفيدته قبل وفاته

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فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي

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سمية الالفي

فاروق الفيشاوي

لينا الفيشاوي

صرحت الفنانة سمية الألفي، خلال ظهورها الأول بعد وفاة الراحل فاروق الفيشاوي، بأن الأخير بكى على فراق حفيدته لينا أحمد الفيشاوي، وأن سفرها لندن مع والدتها أثر عليه بشكل كبير.

وظهرت سمية الألفي، مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، على فضائية "النهار"، حيث روت مواقف تخص علاقته بحفيدته الوحيدة، لينا الفيشاوي.

وقالت "سمية"، خلال لقائها: "إنه عند لقاء فاروق مع حفيدته أصبحت حلمه، متابعة أنهم لم يروها منذ كان عمرها 4 سنوات، حيث سافرت مع والدتها لندن للدراسة، مضيفة: أنه "كان هيتجنن يشوفها وطلبها كتير وبكى وقالها هموت وأشوفك، بس هي مجتش".

واختتمت "سمية" لقائها، بأنها تتمنى أن تعود حفيدته لتراها، فهي اشتاقت لها كثيرًا، وتتمنى أن تتجمع بها، فهي تحبها وتحب والدتها هند كثيرًا.


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