الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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أخبار السعودية

أمر

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بمنح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبد العزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

عبدالرحمن سلمان الغيث، وسم محمد السبيعي، عثمان علي الشهراني، عنود عيد العنزي، موضي محمد الصالح، هنادي عائش سالم، جواهر حمود الرويلي، محمد حمود كعبي، تركي سعد الشهراني، شمس علي البيشي، عطالله مطلق العطوي، أحمد سعد العمري، فهد فايز السبيعي، رنا حميدي القحطاني، مريم عبدالعزيز الربيعة، شريفه عبدالله الشهري، عدنان عبدالكريم العمر، صالح سعد العمري، سعد عبدالله حسن، ماجد فلاج الحبوب، جواهر بجاد القحطاني، عبدالعزيز مقبل المطيري، نوف هادي القحطاني، فارس حسن عتيني، حسن علي عتيني، مبارك حسين آل زعمان، علي حسين العتيبي، علي فيصل الزهراني، محمد عون الصيعري، منيرة معيض الدوسري، محمد عبدالله الشهراني.

مروج حمزة ملا، منى مديني الزيادي، محمد ماجد الفوتاوي، مصطفى احمد الزهراني، عوض سمير الحربي، ثريا عبدالله الزهراني، شوق مطر القرشي، أحمد محمد الشمراني، مصعب حسين الشريف، نفلا نفال النقيعي، عبدالرحمن مطلق العتيبي، نورة عويض العتيبي، بدر فالح العتيبي، محمد فائز الشهري، نورة عبدالله آل جمعان، فهد سعيد الحسني، خالد حماد السواط، ماجد عبدالله واصلي، عطيه شرف الزهراني، فاطمه سعود الحربي، أحلام عابد الثبيتي، مازن غازي الهذلي، مالك مطر الغيط، ضعيفة هادي موري، محمد مفرح الشهراني، محفوظه موسى عسيري، خالد علي الزعبي، سهام محمد عبدلي، مضحي هدروس الظفيري، راكان سعود الشمري، ضيدان ماجد الدوسري، نوال محمد الأحمدي، بندر محمد الأحمري، فايز أحمد الفايز، شتوية مصلح الشمراني، محمد محسن الحربي، يوسف إبراهيم عواجي، دلال عبدالرحمن العريفي.

فواز عبيد السبيعي، حسن علي الزهراني، محمد زيد الدوسري، نبيل مخظور السلمي، محمد علي الشهري، خالد موسى العنزي، هلال عالي الجهني، حصة فائز الهذلي، سعدية مصبح الزبيدي، عبير دخيل الصاعدي، عبدالباري محمد مطهري، علي عثمان جوخب، إسراء أنور شحاته، ناصر رشيد جربين، صالح احمد الزهراني، أحمد عبدالله الغامدي، رانيه حمادي المولد، جوهره أحمد مبروك، حسن محمد طرشي، عواطف حمزه ابوعوف، أحمد عبدالعزيز قاضي، ريهام صالح بن محفوظ، تركي مبطي الطلحي، أحمد حمود الجهني.

عائض سعد القحطاني، مريم عبده كعبي، غيداء صالح الخليفة، عبدالرحمن علي نجمي، فيصل نواف العنزي، أمل مرزوق الدوسري، عبدالعزيز فهيد الشمري، عبدالإله راشد المسعود، أزهار مبارك القحطاني، خلود صقر العتيبي، هنادي بندر الطالب، سعد حسين القحطاني، حصه موسى سهلي، نايف علي الغسلان، عادل بدر الشراري، عماد عبيد البلوي، سعيد صالح سحاري، عائض عيدان الشمراني، زهراء حسن الغمغام، قاسم محمد الأمير، لافي لطيف الشمري،أنوار حامد الحازمي، سارة عبدالله القحطاني، راكان علي الثواب، محمد عبدالله القرني، حامد رمضان الغامدي، أحمد إبراهيم الشيخي، محمد سليمان البليهي، عائشة عبدالله المحيميدي، عبدالله سعيد عسيري.

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