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في منتدى بلومبرج للاقتصاد..

تصريحات مهمة للرئيس الصيني عن الولايات المتحدة وأفريقيا

عرب وعالم

الرئيس الصيني
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أمينة عبد العال

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الحتميتان!!

الصين

الولايات المتحدة

افريقيا

الرئيس الصيني

تحدث  الرئيس الصيني شي جين بينج، مع مجموعة من المشاركين في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Forum ، عن أهمية الابتكار في الوقت الراهن، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم خلال المائة عام الماضية، بحيث أصبح العالم يعيش فى ثورة علمية وتكنولوجية وتحول صناعي.

وأكد أن التحديات المشتركة التي تواجه البشرية تتطلب من البلدان أن تعمل معًا، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تكون مركزًا مستقلًا للابتكار أو "الابتكار الحصري"، وأضاف أن كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية دولتان كبيرتان تدعمان الابتكار، مشددا على أن الصين على استعداد للتعاون في مجال الابتكار مع دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة من أجل تحقيق الفائدة لشعبى البلدين وشعوب العالم.

وفيما يتعلق بأفريقيا، قال الرئيس الصيني "نرى إمكانات هائلة لمبادرة الحزام والطريق، وسنواصل العمل على فتح أسواق جديدة مع أصدقائنا في أفريقيا".

وتحدث خلال اللقاء كل من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنرى كيسنجر، ووزير الخزانة الأمريكي الأسبق هنري بولسون، ووزيرة البيئة اليابانية السابقة يوريكو جاواكوتشي، والرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس تان تيان تشونغ وممثلون أجانب آخرون، حيث أشادوا بالإنجازات العظيمة التى حققتها الصين فى التنمية واسهامها الهام فى تعزيز السلام والتنمية العالميين، وأكدوا على أنه يجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون في مجال الابتكار في مختلف المجالات وعدم ادخار أي جهد لتجنب "الحاجز الحديدي الاقتصادي"، وأضافوا أن المجتمع الدولى يقدر مبادرة "الحزام والطريق" التي طرحها الرئيس الصينى شي جين بينغ.

وقامت وكالات الأنباء والمحطات الإخبارية والصحف الصينية والعالمية بتغطية الاجتماع ورسائله الاقتصادية والسياسية بشكل موسع.

 


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