الموعد والقنوات الناقلة لنهائي أبطال آسيا

24 نوفمبر 2019 - 10:23 ص

يحل فريق الهلال السعودي، ضيفًا ثقيلاً على نظيره أوروا الياباني، فى الثانية عشرة ظهر اليوم ضمن ختام نهائى دورى أبطال آسيا.

الهلال يسعى خلال تلك المباراة لتحقيق أى نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز، ومن ثَم التأهل لكأس العالم للأندية بعدم أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف وحيد فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي، كما ستنقل قناة الكأس القطرية 1 المباراة بتعليق العماني خالد البلوشي.