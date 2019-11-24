التظاهرات الليلية فى الجزائر تسفر عن 30 معتقلاً

24 نوفمبر 2019 - 09:45 ص

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية 30 متظاهرًا في الاحتجاجات التي انطلقت مساء الجمعة، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين اليوم.

وأفادت اللجنة بأن المعتقلين من المتظاهرين المعارضين للانتخابات، بينما لم يتم اعتقال المتظاهرين المؤيدين لها، وكانت علي بعد 270 كيلومترًا جنوب غرب الجزائر، مشيرة إلى أن الاعتقالات شملت معارضي الانتخابات في بلدة "باتنة" علي هامش المهرجان الانتخابي للمرشح عبد المجيد تبون.

جدير بالذكر أن المتظاهرين رددوا هتافات منددة بإجراء الانتخابات الرئاسية، وضد المرشحين الخمسة لأنهم يمثلون النظام السابق حسبما نشرت "العربية".