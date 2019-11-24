أول تعليق لـ"غادة والي" على ترك الوزارة

24 نوفمبر 2019 - 09:45 ص

علقت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، على ترك منصبها واختيارها في منصب وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة، قائلة: "تقدير لمصر ورئيسها".

وأضافت "والي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة "الأولى"، أن مصر دولة ساهمت في إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وكان دائمًا لها دور فاعل".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المنظمة تقوم على أربعة محاور، الفساد، والجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، والموضوعات التي تؤثر في التنمية والتنمية المستدامة.