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أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

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حسن حسني
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نفى د.أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد عن وفاة الفنان حسن حسني.
وقال "زكي"-  في تصريحات صحفية - إن الفنان حسن حسني بصحة جيدة، وما يتردد مجرد شائعات سخيفة ليس لها أي أساس من الصحة.
وأعلن "زكي" اعتزامه تقديم بلاغا للنائب العام ضد شخص ينتحل صفحة صحفي، بتهمة الترويج لأخبار كاذبة بشان وفاة الفنان حسن حسني.

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