» عمرو أديب وشوقي غريب يبكيان على الهواء لهذا السبب

24 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

دخل شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 23 سنه في نوبة بكاء على الهواء حزنا على الشهداء وعلى ابن شقيقيته الشهيد شريف محمد عمر .



وطالب الإعلامي عمرو اديب في برنامج الحكاية اليوم السبت ، قراءة الفاتحة على جميع اروح الشهداء .

