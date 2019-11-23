الجيش الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مسيرة قادمة من غزة

23 نوفمبر 2019 - 10:10 م

قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه أسقط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة، حسب قناة "كان" الرسمية.



ونقلت القناة عن الجيش إنه استطاع السيطرة على الطائرة المسيرة وإسقاطها.



ولم تقع أية إصابات أو أضرار نتيجة إسقاط الطائرة، حسب الجيش.



وأشار الجيش، إلى أنه "جّمع بقايا الطائرة المدمرة لفحصها والتحقيق بشأنها".



وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة حتى الساعة 18: 00 ت.غ.

