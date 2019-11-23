» الرجاء يطيح بـ«الوداد» من البطولة العربية بريمونتادا قاتلة

تأهل فريق الرجاء إلى الدور التالي من منافسات البطولة العربية بعد التعادل الإيجابي مع غريمه الوداد، بأربعة أهداف لكل منهما، مستفيدًا من نتيجة لقاء الذهاب والتي انتهى على أرض الأول بنتيجة 1/1.

وسجل أهداف الوداد الرياضي كل من محمد الناهيري في الدقيقة 12 من علامة الجزاء، أيمن الحسوني في الدقيقة 56، أيوب الكعبي في الدقيقة 58 ،وبديع أووك في الدقيقة 71، فيما سجل هدفي الرجاء الرياضي، محسن متولي في الدقيقة، و50 و89 ،وحميد أحداد في الدقيقة74، وبين مالونجو في الدقيقة 90.

وحاول الوداد الرياضي في الدقائق الأخيرة من المباراة تسجيل الهدف الخامس، لكن دون جدوى، ليصفر الحكم المصري محمود البنا عن نهاية المباراة بتأهل الرجاء الرياضي إلى ربع