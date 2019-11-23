ننشر أسعار الدولار اليوم السبت

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ننشر أسعار صرف الدولار اليوم السبت

الفتوى

الأزهر

توعية اسرية

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، مقارنة بأسعار أول أمس الخميس، حيث استقرت العملة الخضراء في عدد من البنوك.

البداية مع بنك القاهرة حيث بلغ سعر صرف الدولار 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر فى بنك أبو ظبى الإسلامى، 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

أما بنك مصر فسجلت العملة الامريكية، 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وفى البنك المركزى المصرى سجل  16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.


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