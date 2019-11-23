» «ميسي» يكشف عن الذكرى الأفضل والأسوأ في مسيرته

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ميسي

برشلونة

الارجنتين

المصريون

وثق النجم ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، أفضل وأسوء اللحظات التي مرة به خلال مسيرته الكروية منذ بدايتها حتى الآن.

وقال «ميسي» خلال فيلمه الوثائقي: «الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2009 أمام مانشستر يونايتد هي الأفضل في مسيرتي بسبب الطريقة التي لعب بها زملائي وقتها».

أمام الذكرى الأسوأ التي لا أحب تذكرها هي نسخة دوري الأبطال عام 2006 وذلك بعد تعرضي لإصابة قوية أمام تشيلسي مما تسبب في غيابي لفترة طويلة».

وتابع، السبب الثاني لعدم فرحتي بالفوز في نسخة 2006 هي بسبب صغر سني، ولم أدرك وقتها وقتها قيمة الفوز باللقب الأوروبي».

وحول حياته الأسرية، قال البرغوث الأرجنتيني أنه عائلته تعني بالنسبة له كل شي منذ قدوم ابنه الأول تياجو والتي غيرت أسلوب تفكيره ثم ولادة ابنه الثاني ماتيو.

واختتم نجم الكرة الأرجنتينة، أنه أب محظوظ بكل ما تحمله الكلمة من معنى بسبب قدرته على قضاء الكثير من الوقت مع عائلته الصغيرة والاستمتاع بكل لحظة فيها.

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