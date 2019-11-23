  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:01 م
بحث متقدم
موسكو

قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

الحريري

«هيثم الحريري» ينتصر في معركة «إسقاط الحصانة».. القصة كاملة

محمد صلاح

ليفربول يتخطى كريستال بالاس ويُعزز صدارته لـ«البريميرليج»

السيسي

تعليق مفاجئ من "السيسي" عن شركة "أوبر"

أرشيفية

عالج نفسك من الطبيعة.. أهم 5 أعشاب لعلاج آلام المفاصل

الطيب

شيخ الأزهر يحذر من كارثة قادمة.. ماذا قال الخبراء؟

هنية

سبب سعادة "هنية" بتحويل "نتنياهو" للمحاكمة

حملة 2 كفاية

من «حسنين ومحمدين» لـ «اتنين كفاية».. لماذا تفشل حملات تنظيم الأسرة؟

أردوغان ودحلان

أردوغان يحدد جائزة ضخمة لمن يساعده في القبض على "دحلان"

الشرطة السعودية

القبض على 5 مصريين في السعودية ارتكبوا 42 جريمة

قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

آخر الأخبار

موسكو
موسكو

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجئ لأمير الكويت بشأن معارض كويتي

#

تعرف علي حقيقة منع رحلات الطيران الروسية لمصر

#

قرار من النائب العام بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

#

لافروف يكشف أسرار اتفاق "روسي- أمريكي" بشأن سوريا عام 2013

الطيران

روسيا

شرم الشيخ

رحلات جوية

رحلات طيران التشارتر

كشفت السلطات الروسية اليوم السبت، عن موقفها من استئناف رحلات طيران التشارتر إلى المنتجعات المصرية.

وزير النقل الروسي

جاء هذا في تصريحات لوزير النقل يفغيني ديتريخ، حيث رجح أنه لن يتم استئناف هذه الرحلات خلال الأيام المتبقية من العام الجاري.

مطار شرم الشيخ والغردقة

وقال في تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين، بمؤتمر حزب "روسيا الموحدة"، أن الأمر متعلق بمطاري الغردقة وشرم الشيخ، حيث تنتظر روسيا من مصر التأكيد على حل الملاحظات التي أبدتها بشأن هذين المطارين.

وكشف الوزير أن استنتاجاته التي أبداها متعلقة بالدراسة المشتركة التي أجرتها بلاده مع مصر، مضيفًا أنه من غير الوارد رؤية هذه الرحلات متوجهة خلال هذا العام.

استفسارات لمصر

وحول كواليس الذي جرى في هذا الجانب، ذكر أنه في الصيف الماضي، وجهت روسيا عدة استفسارات لمصر، فيما يتعلق بضمان الأمن في المطارين.

 ولفت إلى أنه بناء على الإجابات الواردة من الجانب المصري، فإنه سيتسنى الحكم على الأمر.

وأكد "أنه بعد رد من مصر، سنقوم بتجهيز وإيفاد فريق من المفتشين على وجه السرعة إلى مصر للتحقق من ذلك".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
» «كاف» يُجري تعديلات في جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا
» اغتصبها بعد أن أنهى المحاضرة
» القبض على 5 مصريين في السعودية ارتكبوا 42 جريمة
» «زاخر»: المجلس الملي لا يمثل الأقباط سياسيا
» أردوغان يحدد جائزة ضخمة لمن يساعده في القبض على "دحلان"
» أول ظهور لمحمد هنيدي بعد العملية الجراجية
» «الجبلاية» تشكر هؤلاء على نجاح بطولة الأمم
» خبير : تطوير الإعلام مرهون بـ 3 أشياء
» إعلامية شهيرة تجمع القمامة برفقة ابنتها فى مظاهرات لبنان
» كيف تتخلص من وزنك الزائد دون أن تمتنع عن الطعام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية