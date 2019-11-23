» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

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مانشستر سيتى وتشيلسي
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المصريون

يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي.

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