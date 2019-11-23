  • السبت 23 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:02 م
بحث متقدم
موسكو

قرار روسي مفاجئ بشأن استئناف رحلات الطيران لمصر

الحريري

«هيثم الحريري» ينتصر في معركة «إسقاط الحصانة».. القصة كاملة

محمد صلاح

ليفربول يتخطى كريستال بالاس ويُعزز صدارته لـ«البريميرليج»

السيسي

تعليق مفاجئ من "السيسي" عن شركة "أوبر"

أرشيفية

عالج نفسك من الطبيعة.. أهم 5 أعشاب لعلاج آلام المفاصل

الطيب

شيخ الأزهر يحذر من كارثة قادمة.. ماذا قال الخبراء؟

هنية

سبب سعادة "هنية" بتحويل "نتنياهو" للمحاكمة

حملة 2 كفاية

من «حسنين ومحمدين» لـ «اتنين كفاية».. لماذا تفشل حملات تنظيم الأسرة؟

أردوغان ودحلان

أردوغان يحدد جائزة ضخمة لمن يساعده في القبض على "دحلان"

الشرطة السعودية

القبض على 5 مصريين في السعودية ارتكبوا 42 جريمة

تعليق مفاجئ من "السيسي" عن شركة "أوبر"

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "السيسي" على تأخر تنفيذ "الأدنى للأجور"

#

أول تعليق من "الفالح" بعد إعفائه من منصبه

#

أول تعليق من «أوبر» على مقتل سائقها

#

تعليق مفاجئ من رهف القنون على قرار "إسقاط الولاية" بالسعودية

السيسي

غادة والى

أوبر،

شركة اوبر

منتدى إفريقيا

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى أفريقيا 2019 اليوم السبت، إلى الحديث عن شركة نقل الركاب "أوبر".

السيسي يشيد بـ"أوبر"

وأعرب "السيسي" في مداخلة بطاولة نقاش مستديرة، بالمنتدى الذي أقيم بالعاصمة الإدارية تحت عنوان "استثمر في إفريقيا"، عن سعادته بالمشروع، مؤكدًا أن الدولة ستشجع الشركة على تحقيق المزيد من النجاح.
وأكد "السيسي" أنه سعيد بهذه التجربة، كاشفًا أنه تقدم بفكرة للشركة وهي أن تدخل إلى قطاع آخر غير نقل الأفراد.

يشار إلى أن شركة "أوبر" تعمل في خدمات نقل الركاب والبضائع عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

أوبر للنقل الجماعي

وأوضح السيسي أنه يقصد أن تدخل الشركة الأمريكية مضمار "النقل الجماعي"، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يتم تطبيق هذا المقترح.

السيسي فى منتدى إفريقيا

وصرح في المنتدي الذي افتتحت فعالياته يوم أمس وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المنتدى بالاشتراك مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة،: "قالوا لي سوف ندرس الفكرة في أمريكا، ولك حق براءة اختراع".

وافتتح السيسي المنتدى يوم أمس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

غادة والي

كما شهد المنتدى اليوم، تهنئة "السيسي"، للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعيينها وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكد "السيسي"، أنه يوجه لها الشكر بسبب الجهد الذي بذلته كذلك تقدير العالم لها، واختيارها في هذا المنصب الأممي.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
» «كاف» يُجري تعديلات في جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا
» اغتصبها بعد أن أنهى المحاضرة
» القبض على 5 مصريين في السعودية ارتكبوا 42 جريمة
» «زاخر»: المجلس الملي لا يمثل الأقباط سياسيا
» أردوغان يحدد جائزة ضخمة لمن يساعده في القبض على "دحلان"
» أول ظهور لمحمد هنيدي بعد العملية الجراجية
» «الجبلاية» تشكر هؤلاء على نجاح بطولة الأمم
» خبير : تطوير الإعلام مرهون بـ 3 أشياء
» إعلامية شهيرة تجمع القمامة برفقة ابنتها فى مظاهرات لبنان
» كيف تتخلص من وزنك الزائد دون أن تمتنع عن الطعام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية