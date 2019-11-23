تعليق مفاجئ من "السيسي" عن شركة "أوبر"

23 نوفمبر 2019 - 07:47 م

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى أفريقيا 2019 اليوم السبت، إلى الحديث عن شركة نقل الركاب "أوبر".

السيسي يشيد بـ"أوبر"



وأعرب "السيسي" في مداخلة بطاولة نقاش مستديرة، بالمنتدى الذي أقيم بالعاصمة الإدارية تحت عنوان "استثمر في إفريقيا"، عن سعادته بالمشروع، مؤكدًا أن الدولة ستشجع الشركة على تحقيق المزيد من النجاح.

وأكد "السيسي" أنه سعيد بهذه التجربة، كاشفًا أنه تقدم بفكرة للشركة وهي أن تدخل إلى قطاع آخر غير نقل الأفراد.

يشار إلى أن شركة "أوبر" تعمل في خدمات نقل الركاب والبضائع عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

أوبر للنقل الجماعي

وأوضح السيسي أنه يقصد أن تدخل الشركة الأمريكية مضمار "النقل الجماعي"، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يتم تطبيق هذا المقترح.



السيسي فى منتدى إفريقيا

وصرح في المنتدي الذي افتتحت فعالياته يوم أمس وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المنتدى بالاشتراك مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة،: "قالوا لي سوف ندرس الفكرة في أمريكا، ولك حق براءة اختراع".

وافتتح السيسي المنتدى يوم أمس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.



غادة والي



كما شهد المنتدى اليوم، تهنئة "السيسي"، للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعيينها وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكد "السيسي"، أنه يوجه لها الشكر بسبب الجهد الذي بذلته كذلك تقدير العالم لها، واختيارها في هذا المنصب الأممي.