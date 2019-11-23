» «كلوب» يعلن تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

23 نوفمبر 2019 - 04:16 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس مساء اليوم في منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء، على الرغم من التمليحات التي أشار لها يورجن كلوب باحتمالية عدم جاهزيته لخوض مباراة الليلة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



أليسون بيكر

ألكسندر أرنولد – ديان لوفرين – فيرجل فان دايك – روبيرتسون

فابينيو – فينالدوم – هيندرسون – تشامبيرلين

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينيو

مقاعد البدلاء: أدريان – ميلنر – نابي كيتا – محمد صلاح – جو جوميز – آدم لالانا - أوريجي