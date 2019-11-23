سر غريب وراء اعتقال هانى شنودة ضمن الإخوان

23 نوفمبر 2019 - 02:40 م

روي الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل قصة اعتقاله ضمن جماعة الإخوان عام 1966 قائلاً: "مكنش ليا غير في الضحك".

وقال "شنودة"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إنه كان يدرس في كلية تربية موسيقية للبنين في الدقي، وتم ضم كلية البنات مع البنين في آخر عام دراسي بالكلية واكتشفوا أن المنهج مختلف ولم يدرسوا ومقرر أن يمتحنوا فيه، فقرروا أن يدخلوا في اعتصام للإعراب عن رفضهم.

وتابع، أن عميدة الكلية تواصلت مع أمن الدولة وأبلغتهم بدخول الطلبة في اعتصام لحين حضور مسئول من التعليم العالي للتفاهم معهم، فطلبوا منها إعطاءهم اسم 4 من الناشطين بين الطلاب، فأعطتهم 4 أسماء من بينهم اسمي.

وأكمل: "وفي نفس التوقيت كان هناك اعتصام للإخوان المسلمين بجامعة الأزهر، وجامعة عين شمس، معقبًا: "إحنا اتاخدنا علشان تأديب، وحطونا مع الإخوان المسلمين، وأحد الأشخاص قالي إيه اللي جابك هنا قولتله معرفش، فقال لي الإسلام مصحف وسيف، فقولت له الإسلام مصحف فقط لماذا السيف، يعني دين ودولة قولتله لا دين فقط لماذا الدولة؟، فقال لي تتنازل عن تشبيهاتك المشبوهة للقرآن، فقلت له أتنازل".