مطابخ وملاعب ومستشفى بسجن برج العرب

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، تقريرًا تليفزيونيًا من داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح التقرير المعروض بالبرنامج اُلتقت الإعلامية لميس سلامة أثناء زيارتها لسجن برج العرب غرب الإسكندرية، ورش النجارة والمستشفى التي تضم العناية المركزة ومخابز ومطابخ وملاعب كرة قدم للترفيه.

وعقبت "سلامة" قائلة: "الزيارة استمرت يومين، نافية أن يكون هناك نوع من الترتيب المسبق من قبل إدارة السجن قبل الزيارة، موضحة آراء المساجين الذين قالوا إنهم اكتسبوا خبرة من عملهم بمهن السجن ويتمنون العمل فيها بعد خروجهم".

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