شاهد.. مواطنون يتعلقون بكوبرى أثناء سير القطار

23 نوفمبر 2019 - 01:33 م

عرضت الإعلامية لميس سلامة مقاطع فيديو ترصد بعض العادات السلبية لمستقلي قطارات السكة الحديد، حيث يظهر اثنان من الركاب يتعلقان بكوبري مشاة أثناء سير القطار.

وأكدت الإعلامية خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن هيئة السكة الحديد بدأت على مواقعها في وسائل التواصل الاجتماعي حملات توعية بمخاطر العادات السلبية لمستقلي القطارات".

وأشارت إلي أن حملات التوعية تركز على عدم التسطيح فوق القطارات والعبور على قضبان القطارات والركوب على الأبواب.